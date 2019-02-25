Темпы вымирания станут еще большими: В соцсетях обсуждают сокращение населения в «ДНР». Новости

В 2018 году численность постоянного населения в «ДНР» сократилась почти на 30 тыс. человек. Данная новость, опубликованная на местных интернет-ресурсах, вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

Так, люди отмечают, что желающих рожать и растить детей на неподконтрольной части Донетчины – очень мало, большинство людей живут бедно, денег не хватает. При этом в сфере медицины в лечебных учреждениях «ДНР» – острый дефицит кадров, а также лекарств:

Елена: «При нынешнем материальном положении людям лечиться просто нереально. Если заболел, то остается или умереть от отсутствия лекарств и врачей, или от голода. Вот и весь расклад»;

Максим: «Большинство живет бедно, а правительство в деньгах купается, ибо все им мало... Вы же, нелюди, с собой миллионы не заберете... Все отсюда валят и еще умирают... Мало кто хочет тут рожать детей: нет ни смысла, ни перспектив»;

Евгения: «Зачем плодить нищету? Вот многие и не хотят рожать. Я с нашими зарплатами и ценами не могу детей на море отвезти»;

Валерий: «Если некоторые доктора не изменят своего отношения, если в больницах не перестанут драть бабки, а не лечить, то темпы вымирания станут еще большими. Увеличить рождаемость можно, если люди почувствуют соцзащиту»;

Владимир: «Запускайте заводы и платите достойную зарплату – и будет вам рождаемость»;

Елена: «Медикам дайте достойно жить. Мамочкам с детьми – хорошие декретные. Молодым – место работы. Чтобы заработали заводы, шахты, фабрики. Тогда уровень жизни увеличится и проблемы уйдут. Только не будет так уже никогда!»;

Михаил: «Новость настолько емкая, что и добавить нечего»;

Анжелика: «Жуть, конечно»;

Алла: «Наконец-то дошло...»;

Сергей: «Ничего удивительного».

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