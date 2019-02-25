Ноги в ту сторону не идут: Российский рок-музыкант Шевчук пояснил, почему не ездит выступать в «ДНР». Новости

Российский рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в интервью YouTube-интервьюеру Юрию Дудю пояснил, почему не ездит выступать ни в «Л-ДНР», ни в Сирию.

«Сейчас уже – нет. С меня хватило. нет-нет, сколько можно. Я уже побывал [на войнах], и получил по башке и по душе нормально. И речь не о возрасте. Я просто знаю, что ничего там такого нового не будет. Я не за новым же езжу. Но не знаю, у меня как-то уже ноги в ту сторону не идут», – сказал музыкант.

При этом Шевчук ранее неоднократно выступал на территории иных вооруженных конфликтов, в которых участвовала Россия. Например, в Чечню он отправился в декабре 1994 года, буквально через неделю после начала т.н. операции РФ – «меры по поддержанию конституционного порядка» с целью взятия под контроль территории Чечни, на которой в 1991 году была провозглашена Чеченская республика Ичкерия.

«То, что я увидел, этому не рад абсолютно. То, что пережил, прочувствовал. Я оттуда вернулся другим человеком абсолютно. Если раньше у меня были какие-то иллюзии о власти, о народе, какие-то иллюзорные мысли о братстве, равенстве и демократии, то там я понял, что нам до этого так далеко. Там я понял, что война – это следствие того зла, которое копится в мирной жизни… И я понял, что эта власть ничем не лучше другой, что такие же монстры, люди, для которых человек ничего не стоит. Война – это острие, на котором это все прекрасно понимаешь. В мирной жизни такого нет. Когда я вернулся из Чечни, я ахнул: у меня еще на ботинках чеченская грязь, я прилетаю в Москву, и всем пофигу – все пьют, гуляют, сидят в барах, ходят, смеются. А там людей убивают. Тут 2-3 часа лету, и убивают людей со всех сторон, месиво», – вспоминает Шевчук.

После возвращения из Чечни музыкант отказался участвовать в турне «Голосуй, или проиграешь!» в поддержку Бориса Ельцина. «Я приехал после Чечни. Как я мог за эту власть голосовать? У меня было собрание в группе. Деньги были огромные – предлагали 120 тыс. долл. за одну песню или за 2-3 города (при цене на 3-комнатную квартиру в Москве тогда – примерно 10 тыс. долл., – прим. Юрия Дудя). У нас тогда денег не было вообще. Но я ребятам тогда объяснил, рассказал – я не могу поехать в эту х*ень, потому что предам людей, которые там подыхали. Мы проголосовали, было 3 против 5-ти», – пояснил Шевчук. (В ином интервью Дудю лидер группы «Алиса» Константин Кинчев сказал, что выступал в данном турне за 3 тыс. долл.).

Помимо Чечни музыкант ездил выступать перед российскими солдатами в Сербию во время Косовского конфликта (1998-1999 гг.) и в Таджикистан во время гражданской войны 1992-1997 гг.

Также Шевчук рассказал, что всегда был в оппозиции к власти. «Я никогда не любил начальство, что бы оно не обещало. Наше поколение рок-н-роллщиков – это свобода», – сказал он.

В этой связи музыкант вспомнил о конфликте периода 2010 года, произошедшем между ним и Владимиром Путиным (в те годы – премьер-министр РФ). Тогда на встрече с представителями культуры Путин предложил всем поговорить «на любую тему», и Шевчук призвал Путина «поднимать патриотизм» не гимнами и маршами, а развитием гражданского общества и равенством всех перед законом, рассказал о протестах в России и ущемлении свободы прессы.

В интервью Шевчук отметил, что в те годы был участником Маршей не согласных в России. Но со временем он отошел от активных протестов, отдав предпочтение музыке. «Ну, что говорить одно и то же? Ну, сколько можно? Я просто альбом напишу, и люди послушают. Я выбрал аудиторию зрителей, музыку, искусство. Ну, буду я сидеть, как какой-то Шендерович: вот, власть – зло. Или наоборот, что Путин – это наша слава. И что, на это жизнь тратить? Я что, идиот? Я лучше новый альбом запишу. А так, я все сказал уже тысячу раз», – отреагировал рок-музыкант.

Напомним, в «ДНР» с концертами регулярно приезжают иные российские исполнители, например, Юлия Чичерина, Олег Газманов, экс-лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Вика Цыганова, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Татьяна Липницкая (Бьянка), и группа «Город 312». питерская арт-панк-группа «Ха.Мы» и др.

Как сообщалось ранее, также в интервью Юрию Дудю известный российский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал, что его племянник на стороне «ДНР», и сейчас отбывает наказание в тюрьме Германии. А главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пояснил, как российские власти сменили тактику по отношению к семьям погибших на Донбассе кадровых военных, которые воевали на стороне «Л-ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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