Для позитивного имиджа «ДНР»: В «республике» решили забрать телеканал у «министерства доходов и сборов». Новости

В «ДНР» решили вывести «республиканский» телеканал «Оплот ТВ» из подчинения «министерства доходов и сборов». Как пишет местная газета, такое решение было принято на последнем заседании «народного совета ДНР»

Отмечается, что «правительство» утвердило особое «распоряжение», которым телерадиокомпания «Оплот ТВ» передается от «министерства доходов и сборов» в сферу управления «министерства информации ДНР».

Как подчеркнул «министр информации ДНР» Игорь Антипов, «передача государственного предприятия Телерадиокомпания "Оплот ТВ" в сферу управления министерства информации... обеспечит полноценное использование информационного ресурса для формирования и продвижения позитивного имиджа Донецкой народной республики».

Отметим, что до ликвидации в августе 2018 года «главы ДНР» Александра Захарченко телеканал «Оплот ТВ» был напрямую подконтролен ему и уже изгнанному из «республики» «министру доходов и сборов» Александру Тимофееву.

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