Для переселенцев: В Славянске хотят реконструировать еще одно общежитие (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) для переселенцев хотят реконструировать еще одно общежитие (на данный момент работы ведутся на трех аналогичных объектах), а также детский сад. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое решение приняли во время Форума громады, созванного для обсуждения вопроса об участии в конкурсе проектов по созданию жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как пояснил заместитель Славянского городского головы Андрей Рубан, конкурс проводится Украинским Фондом социальных инвестиций «Содействие развитию социальной инфраструктуры, УФСИ VI». Проект направлен на создание жилья для переселенцев путем восстановления (реконструкции) существующих зданий. Конкурс проводится для громад Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Максимальный бюджет каждого субпроекта не должен превышать эквивалента 500 тыс. евро, расходы непосредственно на строительство – не более 450 тыс евро.

На конкурс для реконструкции можно подать два объекта. Первый – здание непосредственно для проживания ВПЛ (жилые дома, общежития и др.). Второй – объект социальной инфраструктуры (детский сад или школа), который будет отремонтирован за счет гранта правительства Германии, с целью создания дополнительных мест и улучшения условий обслуживания детей.

По условиям конкурса, здание для ВПЛ должно быть не более чем 1 500 кв. м., и оно должно быть полностью (100%) находится в коммунальной собственности. По информации Управления коммунальной собственности, в Славянске насчитывается 21 общежитие, из них в коммунальной собственности находятся 16.

При этом в городе уже осуществляется реконструкция трех общежитий. «Но не одно из трех зданий, которые у нас сейчас находятся в работе по реконструкции жилья для ВПЛ, не подходит под условия этого конкурса. Проанализировав перечень объектов, были выявлены еще определенные ограничивающие факторы. Это, прежде всего, наличие в них приватизированных квартир, то есть часть помещения получается в частной собственности. Вторая проблема – были здания, которые в принципе удовлетворяли условиям конкурса, но в них приписаны жильцы, и стал бы вопрос их отселения, что тоже усложнило бы реализацию проекта», – уточнил Рубан.

В итоге, для участия в конкурсе в качестве основного объекта было предложено двухэтажное общежитие – дом №10 по улице Богдана Ступки (быв. Парижской коммуны). Общая площадь помещений – 735 кв. м. Количество комнат – 22. Год постройки – 1949. Хотя здание находится в неудовлетворительном состоянии, оно не признано аварийным. Находится полностью в коммунальной собственности.

Общежитие по ул. Богдана Ступки, 10. Фото Славянского горсовета

В качестве объекта социальной инфраструктуры были предложены детский сад № 28 «Ласточка» (ул. Конева, 1), а также ОШ № 8.

«Детский сад рассчитан на 4 группы, его посещает 83 ребенка при норме 75. Поэтому было бы очень хорошо, если бы этот садик попал под грантовые средства на проведение капремонта. Проектно-сметная документация на ремонт этого садика разработана, поэтому если деньги будут выделены, останется только провести корректировку», – рассказала представительница городского отдела образования.

Также рассматривался вариант реконструкции ООШ № 8. «Но той предельной суммы в 450 тыс. евро просто не хватит для того, чтобы комплексно подойти к реконструкции именно школы. Для садика вполне достаточная сумма», – считает заммэра Андрей Рубан.

После обсуждений присутствующие единогласно поддержали решение об участии в конкурсе двух объектов: общежития по улице Богдана Ступки под жилье для переселенцев и детского сада № 28 «Ласточка».

В Славянске на данный момент зарегистрировано 37 тыс. переселенцев, и жилищная проблема для большинства из них – актуальна.