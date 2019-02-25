Спорят фабрика и банк: Переселенцы из общежития в Киевской области могут оказаться на улице (Фото). Новости

В поселке Рогозов (Бориспольский р-н, Киевская обл., 35 км от Киева) жители общежития при местной швейной фабрике, в том числе семьи переселенцев, стали заложниками судебной тяжбы владельца предприятия и одного из банков. Сейчас ВПЛ получили отсрочку в выселении на 3 месяца. Подробности ситуации рассказал «Донецким новостям» координатор инициативной группы, переселенец, один из жильцов данного общежития Александр Якименко.

Александр – переселенец из Краматорска. «Местная публика знала, что я бывший десантник, к тому же патриотически настроенный. Так что весной 2014 года, когда город захватили "гиркинцы", возникла реальная угроза жизни – и моей, и моей семьи. Мы выехали в поселок Рогозов, где к тому времени уже были знакомые, переселившиеся из Славянска», – пояснил он.

В общежитии в Рогозове, относящимся к фабрике по производству кожгалантереи и текстильных изделий, переселенцы живут с начала вооруженного конфликта на Донбассе. Сначала сюда прибыли люди с севера Донетчины (Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка). Потом потянулись переселенцы из Донецка, Горловки и других городов, в данный момент находящихся за линией разграничения.

За эти годы, по словам Якименко, через это двухэтажное здание, рассчитанное на 8 семей, прошло около 1,5 тыс. человек.

Сейчас в общежитии проживают 8 семей-ВПЛ из Донецкой и Луганской областей (около 20 человек).

Здесь внутренне перемещенные лица оплачивают только коммунальные услуги. Условия, по словам Александра (он сам с женой и тремя детьми живет в одной из стандартных комнат 5 на 5 метров), лучше, чем в некоторых столичных квартирах. Кухня, душевая и санузел – общие на каждом этаже. Но все чисто, относительно современно и комфортно.

Фото предоставлены Александром Якименко

Но сейчас переселенцы оказались на грани выселения. «Хозяин фабрики еще в 2005 году взял кредит у одного из банков. Но курс тогда бы 5 грн за доллар. В 2013-м, когда курс подскочил, начались проблемы с банком, который не захотел реструктуризировать кредит. Фабрика, действительно, имеет задолженность перед банком. Речь сейчас идет о сумме около 500 тыс. долл. Банк подал иск в суд, тот, вроде бы, его поддержал и передал финансовому учреждению фабрику вместе с общежитием. Но владельцу фабрики, насколько я знаю, об этом не было сообщено. В начале февраля приехали "люди в черном" (скорее всего, рейдеры), окружили территорию фабрики и общежития. Похоже, не знали, что здесь живут переселенцы, иначе, возможно, пошли бы на жесткие меры», – рассказал Якименко.

В итоге переселенцы были сначала поставлены перед фактом: в течение пяти дней покинуть помещение. После сюжетов, которые пошли в ряде СМИ, начались переговоры. Удалось убедить представителей банка дать семьям-ВПЛ отсрочку в три месяца. При этом им пришлось подписать договор об арендной плате на символическую сумму 50 грн, плюс – все та же коммуналка. Возможно, по истечению обговоренного срока владелец фабрики и общежития сумеет уладить дела с банком. Если же нет – переселенцы, скорее всего, опять окажутся на грани выселения.

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