Двое старших братьев погибли, младший в больнице: В соцсетях сообщают об аварии в «ДНР» (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области произошло ДТП, в котором погибли парни 16-ти и 19-ти лет, а также пострадал ребенок 13 лет. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Авария произошла 22 февраля в районе 18:00 на трассе «Донецк-Седово», недалеко от Донецка: столкнулись два легковых авто. «В одной из легковушек ехали 4 человека, молодые парни от 13 до 26 лет... Три брата попросили друга отвезти их маму в больницу, в Донецк, на операцию на глазах (мама – инвалид). Возвращаясь из Донецка, им в лоб ехала вторая легковушка, петляя по дороге, потому что за рулем дремал или спал замначальника старобешевского МРЕО. Водитель первой машины пытался уйти от столкновения», – сообщает автор поста Оксана.

Она возмущена тем, что об аварии никто не сообщает, и отмечает, что сотрудники «полиции» стремятся сделать все, чтобы об этом ДТП не стало известно общественности, а виновником «полицейские» уже на месте назначили водителя первого авто. «Про вечернее ДТП, где погибли дети по вине спящего за рулем замначальника старобешевского МРЭО, тишина. А почему? А потому что он при деньгах и власти, и значит, нужно об этом промолчать. Так?», – пишет женщина.

В результате аварии на месте погиб парень, 19 лет, второй – его 16-летний брат – умер в «скорой». Третий пострадавший – ребенок, 13 лет – находится в больнице с переломами, водитель, парень 26 лет, тоже в больнице, его прооперировали. «Замначальника» получил травму ноги и был госпитализирован.

В многочисленных комментариях местные жители подтверждают информацию о произошедшем: многие стали очевидцами. Также отмечается, что братья – из села Хомутово Новоазовского района.

Люди публикуют кадры с места аварии: