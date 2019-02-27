Ваш будет в сторонке сидеть и на других детей смотреть: В Донецке обсуждают поборы в детсадах. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в детских садах родителям выдают списки того, что необходимо закупить. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

«Детские сады, насколько мне известно, снабжают гуманитаркой… Уж слишком список "странный"», – рассказывает автор поста.

Дончане объясняют, что градусник должен быть у каждого ребенка свой:

Виктория: «И это от каждого ребенка? Куда ж столько-то? Особенно градусников...»;

Богдана: «Мой сын ходит в младшую группу, у нас нет в списке градусников, зато есть "Доместос"»;

Евгения: «По саннормам для каждого ребенка должен быть отдельный градусник, это распоряжение санстанции»;

Наталья: «Градусник должен быть индивидуальный, подписанный у каждого ребенка. Это во-первых. Список не очень-то и велик, так как нет еще много чего, что надо ребенку для занятий, например, ножницы, клей, простой и цветные карандаши. А государство – забудьте, оно ничем не помогает, поверьте на слово, только проверяет. Официально с родителей ничего требовать нельзя, но все должно быть. Начинаем спрашивать: как быть? Ответ один – ищите спонсоров (опять же, в лице родителей). Вот такой дурдом. Так и живем».

Родителей возмущают «добровольные» поборы:

Андрей: «Клей, ножницы, пластилин и т.д. – это все впереди, ток автор потом еще больше офигеет»;

Елена: «Это еще не самый большой список...»;

Александр: «С такими списками с каждого родителя можно магазин открывать смело прям в садике»;

Виктория: «И смех, и нет... Когда мои дети были в саду, тоже приносили, но раз в год – моющие и бумагу, и все! Надо узнать в исполкоме, что дается точно и чего нет»;

Юля: «Всего 1500 руб. (617 грн по местному курсу на 27.02.2019 – ред.). А зарплата 6 тыс. руб. (2469 грн). И еще каждый месяц 80 руб. (33 грн). При этом ребенка еще кормить, одевать и обувать нужно. Может, для этой семьи и 500 руб. (206 грн) – огромные деньги»;

Виктория: «Раньше не было гуманитарок и списки были меньше, обидно то, что из людей лохов делают. И молчат люди всегда. Покажите свои приходы прозрачно, что есть и сколько и что нужно».

При этом многие родители придерживаются иного мнения, отмечая, что выделяемого на детсады не хватает. Некоторые жители Донецка считают, что поборы – справедливы, а также отмечают, что гуманитарная помощь для детсадов, о которой говорят на местных телеканалах – на самом деле мизерна: