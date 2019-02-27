Ваш будет в сторонке сидеть и на других детей смотреть: В Донецке обсуждают поборы в детсадах. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке в детских садах родителям выдают списки того, что необходимо закупить. Об этом местные жители пишут в соцсетях.
«Детские сады, насколько мне известно, снабжают гуманитаркой… Уж слишком список "странный"», – рассказывает автор поста.
Дончане объясняют, что градусник должен быть у каждого ребенка свой:
- Виктория: «И это от каждого ребенка? Куда ж столько-то? Особенно градусников...»;
- Богдана: «Мой сын ходит в младшую группу, у нас нет в списке градусников, зато есть "Доместос"»;
- Евгения: «По саннормам для каждого ребенка должен быть отдельный градусник, это распоряжение санстанции»;
- Наталья: «Градусник должен быть индивидуальный, подписанный у каждого ребенка. Это во-первых. Список не очень-то и велик, так как нет еще много чего, что надо ребенку для занятий, например, ножницы, клей, простой и цветные карандаши. А государство – забудьте, оно ничем не помогает, поверьте на слово, только проверяет. Официально с родителей ничего требовать нельзя, но все должно быть. Начинаем спрашивать: как быть? Ответ один – ищите спонсоров (опять же, в лице родителей). Вот такой дурдом. Так и живем».
Родителей возмущают «добровольные» поборы:
- Андрей: «Клей, ножницы, пластилин и т.д. – это все впереди, ток автор потом еще больше офигеет»;
- Елена: «Это еще не самый большой список...»;
- Александр: «С такими списками с каждого родителя можно магазин открывать смело прям в садике»;
- Виктория: «И смех, и нет... Когда мои дети были в саду, тоже приносили, но раз в год – моющие и бумагу, и все! Надо узнать в исполкоме, что дается точно и чего нет»;
- Юля: «Всего 1500 руб. (617 грн по местному курсу на 27.02.2019 – ред.). А зарплата 6 тыс. руб. (2469 грн). И еще каждый месяц 80 руб. (33 грн). При этом ребенка еще кормить, одевать и обувать нужно. Может, для этой семьи и 500 руб. (206 грн) – огромные деньги»;
- Виктория: «Раньше не было гуманитарок и списки были меньше, обидно то, что из людей лохов делают. И молчат люди всегда. Покажите свои приходы прозрачно, что есть и сколько и что нужно».
При этом многие родители придерживаются иного мнения, отмечая, что выделяемого на детсады не хватает. Некоторые жители Донецка считают, что поборы – справедливы, а также отмечают, что гуманитарная помощь для детсадов, о которой говорят на местных телеканалах – на самом деле мизерна:
- Ярослава: «Того, что выделяют садам, и на одного ребенка не хватит»;
- Яна: «По бюджету садикам не выделяют всю необходимую канцелярию и градусники, лампочки тоже. Поэтому если хотите, чтобы ребенку было чем рисовать, нужно раскошелиться»;
- Юлия: «Подойдите к заведующей и спросите, сколько чего выдается на садик. Все выдается в мизерном количестве, особенно, если это не прифронтовые районы. А канцелярию вы покупаете для своего ребенка»;
- Светлана: «Я двоих так собирала (двойняшки). Это вы несете для своего ребенка. Вам же не понравится, если другие дети будут рисовать или лепить, а ваш будет в сторонке сидеть и смотреть на других детей, только потому, что мама не принесла канцелярию для своего»;
- Татьяна: «Ну щас привыкли, что все учреждения им обязаны, по телеку фигни расскажут, а народ воплощает в реальности»;
- Ольга: «Какая гуманитарная помощь? Два куска мыла и 1 кг порошка на полгода. Нормальный список»;
- Наталья: «Градусник на каждого ребенка, точно так же, как и канцелярия. Знаю 1000%, что ничего толком в сады не дают, максимум 1-2 кусочка мыла и пачку соды. При условии, что посуду моет нянечка 3 раза в день, пачки соды на 2 дня хватает»;
- Азар: «А никто не подумал о том, что гуманитарку воруют, еще когда машина въехала на территорию ДНР? Если она и доходит до получателя – то это мизер. А по поводу списков – зависит от сада и дирекции. В саду, в который моя малявка ходит – раз в месяц-два просят приобрести канцелярию и средства гигиены... Меньше смотрите зомбоящик, и увидите реалии, какие они есть».
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