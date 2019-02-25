Сводка из зоны ООС за 24 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и 2-е получили ранения. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что, помимо артиллерии калибром 122 мм и минометов калибрами 120 и 82 мм, НВФ обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские опорные пункты:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Водяное;

из минометов калибром 120 мм и стрелкового оружия – вблизи Лебединского;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Песок;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Красногоровки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществляли обстрелы позиций подразделений Объединенных сил:

из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Новозвановки;

из минометов калибром 120 мм – вблизи Золотого-4;

из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП и зенитной установки ЗУ-23-2 – в районе Катериновки;

из минометов калибрами 120 и 82 мм, а также вооружения БМП – вблизи Новоалександровки;

из минометов калибром 120 мм – в районе Золотого-1;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лобачево.

Также 24 февраля около 5:00 под обстрелы НВФ попали жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка. С территории временно неподконтрольного украинским властям города Первомайск НВФ вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибром 122 мм, а также из минометов калибром 120 мм. В результате обстрела разрушено 4 жилых дома.

С начала текущих суток противник обстрелял украинские позиции в районе населенного пункта Лебединское из минометов калибром 120 мм.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения ВСУ сегодня с 07:15 до 07:45 обстреляли село Саханка. В 07:46 обстрелу подверглось село Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред), позже, в 09:05, снова обстреляли Ленинское. С 07:50 до 08:15 украинские военнослужащие обстреляли из минометов поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка».

Также в «ДНР» уверяют, что «армия Украины за минувшие сутки 15 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 175 единиц. Обстрелам подверглись Горловка и ее поселки шахты им. Гагарина, Доломитное; Ясиноватая и прилегающие к ней села Васильевка и Крутая Балка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Желобок, Лозовое и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов РПГ, станковых противотанковых гранатометов СПГ и крупнокалиберных пулеметов».