В воздухе – запах пороха, в глазах – слезы: Последствия обстрела Золотого (Фото). Новости

Прифронтовой поселок Золотое (Донецкая обл.) 24 февраля попал под обстрел, люди были вынуждены покинуть свои дома. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«В воздухе – запах пороха, в глазах – слезы и чувство безысходности. Сегодня (24 февраля, – прим. ред.) утром артиллерия калибра 122 мм и минометы 120 мм накрыли жилые дома в центральной части Золотого, расположенные примерно в 4 км от линии разграничения, где обстрелов не было с начала конфликта, прифронтовое село Новоалександровка, расположенное на линии разграничения сторон, а также многоэтажные дома на ул. Эксперементальная (Партизанская) в Золотом-4, где обстрелы в последнее время идут ежедневно», – пишет он.

«Повреждения получили 7 частных домов мирных жителей, 4 из них получили капитальные разрушения, и несколько квартир в многоэтажных домах (данные о поврежденных квартирах уточняются)», – сообщил Каплин.

По его словам, после окончания обстрела, команда гуманитарной миссии «Пролиска» посетила пострадавших мирных жителей в центральной части Золотого для проведения мониторинга ситуации и оказания помощи пострадавшим.

«В ходе обстрела повреждения получили 6 частных домовладений, из которых 3 разрушены капитально, еще в 3-х повреждения получила кровля и остекления, люди вынуждены были покинуть свои дома и на данный момент временно находятся у родственников, соседей или на съемном жилье. В одном из уничтоженных вследствие боевых действий жилом доме проживала семья с ребенком. Родители чудом успели схватить ребенка и побежать к выходу. Уже через несколько секунд в комнату, где стояла кровать ребенка прилетел снаряд», – сообщил он.

«Чудом осталась жива и не мобильная женщина, которую пожилой супруг сумел на себе вынести из дома: через несколько секунд в кровать, где она лежала до этого попали осколки. В этот момент пожилые супруги находились уже во дворе дома. По улице Высокая в Золотом повреждения получили 5 жилых домов, по ул. Виноградная повреждения получил 1 жилой дом. Снаряды приземлились в нескольких сот метрах от бывшего офиса Пролиска – Золотое», – отметил Каплин.

Волонтер также сообщил, что результате обстрела села Новоалександровка, в ходе прямого попадания снаряда в жилой дом по ул. Космическая, возник пожар, а в результате невозможности выезда на место обстрела спасателей, дом сгорел полностью. Собственники этого дома выехали на выходные в г. Попасная, поэтому обошлось без жертв.

Кроме того, в результате обстрела окраин Золотого на ул. Эксперементальная повреждения получил многоквартирный жилой дом, в котором взрывной волной повреждено остекление и кровля. Количество пострадавших квартир уточняется.

«Пострадавшим семьям оказана помощь материалами для быстрых ремонтов, предоставленными Агентством ООН по делам беженцев в Украине. В ближайшие дни наша миссия, в координации с офисом УВКБ ООН в Северодонецке также планирует оказать пострадавшим мирным гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома, помощь непродовольственными товарами (одеяла, постельное белье, посуда...), а также проанкетировать семьи для оказания единоразовой финансовой помощи в сфере защиты в размере 6 тыс. грн», – добавил волонтер.

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