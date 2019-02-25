Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР». Новости

На «республиканском» КПП «Александровка» (Каргилл) под Донецком открыли «Донецкую чебуречную». Это «улучшение» обсуждают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, «Донецкая чебуречная» – это ларек по продаже чебуреков.

Люди иронично отнеслись к открытию чебуречной:

Руслан: «Еще одна "хорошая" новость»;

Татьяна: «Осталось построить "Мотель"»;

Дмитрий: «Заживем теперь»;

Vik: «Ото где золотая жила! Странно, что они "Донмак" там до сих пор не открыли, место же какое людное!».

В частности, введены процедуры, которые задерживают людей на КПП: люди жалуются на усиленный досмотр и что «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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