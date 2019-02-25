В «ДНР» сообщают подробности взрыва в Макеевке (Фото). Новости

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В «ДНР» сообщают подробности взрыва в Макеевке (Фото)

ДН

25.02.19 11:34dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Взрыв в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) – это покушение на «командира подразделения МВД ДНР».  Об этом сегодня, 25 февраля, заявили в местном сообществе в соцсети.

«Подробности взрыва в ДНР. В Макеевке пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР. Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант – сделал закладку так, что пострадал только автомобиль. Взрыв произошел в 8:10 утра», – говорится в сообщении.

Также в паблике публикуют фото с места взрыва:

Напомним,  в неподконтрольной украинским властям Макеевке произошел взрыв.

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