В соцсети показали поездку от вокзала в Никитовке до станции в Горловке по железной дороге (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов побывал в Никитовском районе города, на железнодорожном вокзале. Пригородным электропоездом Михаил добрался до Горловки. О своей дороге он рассказал в соцсети.

Михаил показал, как сейчас выглядит некогда крупный и очень оживленный железнодорожный узел – станция «Никитовка». «Станция "Никитовка" в солнечный день выглядит просто блестяще! Перрон очищен от снега, сухой и чистый. Правда, мусорить тут особо некому, но метут тщательно и регулярно», – отметил горловчанин.

Также он рассказал о своей поездке из Никитовки до станции «Горловка» по железной дороге.

«По моему маршруту в качестве электрички курсирует один вагон. Билет можно купить прямо перед посадкой у вагона, кассир выписывает проездной документ от руки. Стоит 12 руб. (5 грн по местному курсу на 26.02.2019 – ред.) – дороже, чем автобус. Местным пенсионерам – проезд бесплатный. Пассажиры – в основном, люди среднего возраста. Но есть и молодежь, и люди постарше», – рассказывает житель Горловки.

«Этот единственный вагон оборудован на совесть. Чисто и даже жарко. Проводница предлагает блины, никто не хочет. Пассажиры потихонечку добавляются. Едем! С комфортом! Все 12 человек, в едином порыве! Вот, вроде бы, все отлично, но... Вагон один, пассажиров очень мало, уезжаем с пустого вокзала "Никитовка", приезжаем минут через 10 на пустой вокзал "Горловка"», – добавляет он.

Михаил также сообщил, что многие пассажиры комментируют поездку, обращая внимание на цену проезда, размер поезда и на то, что «здесь еще кто-то ездит».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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