Ситуация в пунктах пропуска днем 25 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 25 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Олег: «10:54. Горловка перед таможней – 75 авто»;
- Светлана: «12:31. В Горловке в Украину много машин».
КПВВ «Марьинка»:
- Максим: «9:53. "Каргилл" в сторону Курахово. Машин 70. Льготки около 25»;
- Алла: «10:25. "Каргилл". В Донецк машин 40»;
- Максим: «10:51. "Каргилл". Две протяжки за час. Машин на 15 меньше чем было. Люди сзади приезжают и разворачиваются в Еленовку»;
- Сергей: «11:31. "Каргилл" в Украину: 40 машин, 20 льготы»;
- Сергей: «12:45. "Каргилл" в Украину. За час потянулись на 20 машин в сторону Украины»;
- Светлана: «13:42. В Марьинке в сторону Курахово 42 машины, пеших нет. В Донецк машин 15, пеших человек 20-30»;
- Олег: «14:14. "Каргилл" в Курахово 22 машины очередь + 1 машина льгота»;
- Виктория: «14:26. "Каргилл" в Украину 20 основной и 1 льготы».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Анастасия: «10:14. Новотроицкое: в Украину на отметке "50"»;
- Анна: «10:47. Еленовка: в обе стороны по 5 машин. "Перлына" около 30»;
- Анна: «11:05. Новотроицк: 50 в Украину»;
- Анна: «11:23. В сторону Донецка Еленовка 5 машин. Новотроицк в Донецк 25+10 льготка»;
- Лилия: «12:10. Еленовка: пусто в обе стороны»;
- Елена: «12:40. Новотроицк в Донецк машин 35 и льгота-перевозы 10»;
- «Донецк»: «12:45. В Еленовке в Украину машин 60 + 15 льготы».
КПВВ «Гнутово»:
- Александр: «10:31. Октябрь: в Мариуполь 15 машин. Пищевик – почти до ежей».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Комментарии