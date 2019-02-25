Ситуация в пунктах пропуска днем 25 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Олег: «10:54. Горловка перед таможней – 75 авто»;

Светлана: «12:31. В Горловке в Украину много машин».

КПВВ «Марьинка»:

Максим: «9:53. "Каргилл" в сторону Курахово. Машин 70. Льготки около 25»;

Алла: «10:25. "Каргилл". В Донецк машин 40»;

Максим: «10:51. "Каргилл". Две протяжки за час. Машин на 15 меньше чем было. Люди сзади приезжают и разворачиваются в Еленовку»;

Сергей: «11:31. "Каргилл" в Украину: 40 машин, 20 льготы»;

Сергей: «12:45. "Каргилл" в Украину. За час потянулись на 20 машин в сторону Украины»;

Светлана: «13:42. В Марьинке в сторону Курахово 42 машины, пеших нет. В Донецк машин 15, пеших человек 20-30»;

Олег: «14:14. "Каргилл" в Курахово 22 машины очередь + 1 машина льгота»;

Виктория: «14:26. "Каргилл" в Украину 20 основной и 1 льготы».

КПВВ «Новотроицкое»:

Анастасия: «10:14. Новотроицкое: в Украину на отметке "50"»;

Анна: «10:47. Еленовка: в обе стороны по 5 машин. "Перлына" около 30»;

Анна: «11:05. Новотроицк: 50 в Украину»;

Анна: «11:23. В сторону Донецка Еленовка 5 машин. Новотроицк в Донецк 25+10 льготка»;

Лилия: «12:10. Еленовка: пусто в обе стороны»;

Елена: «12:40. Новотроицк в Донецк машин 35 и льгота-перевозы 10»;

«Донецк»: «12:45. В Еленовке в Украину машин 60 + 15 льготы».

КПВВ «Гнутово»:

Александр: «10:31. Октябрь: в Мариуполь 15 машин. Пищевик – почти до ежей».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.