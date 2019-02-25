Экс-глава Генерального штаба ВСУ задержан по подозрению в государственной измене. Новости

Экс-глава Генерального штаба ВСУ Владимир Замана подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 февраля, в ходе брифинга в Киеве заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он отметил, что санкция статьи УК Украины в 2015 году была изменена на более жесткое наказание, Замане же инкриминируют преступление, за которое предусмотрено наказание по редакции УК Украины 2011 года. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

«На 31 декабря 2012 года в ВСУ предусматривалось оставить всего 179 тыс. 354 человека, из них – военнослужащих по предназначению и несению военной службы – 131 тыс. 952 человека. Вследствие лично подписанных Заманой директив в ВСУ в целом под сокращение попадали на 4646 лиц больше, чем было предусмотрено законом Украины о численности ВСУ на 2012 год», – сказал Матиос.

По его словам, находясь на должности начальника Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 годы, Владимир Замана расформировал зенитно-ракетные дивизионы и авиационные военные части, чем лишил Украину системы противовоздушной обороны. «В период пребывания на посту начальника Генерального штаба [ВСУ] были расформированы зенитно-ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С-300В, в том числе 874-й зенитный ракетный дивизион, 137-я зенитная ракетная бригада, 5001-й зенитный ракетный дивизион, 281-й зенитный ракетный дивизион 208-й зенитной ракетной бригады, 19 авиационных воинских частей и формирований, а также 114-я бригада тактической авиации была переформатирована из бригады в эскадрилью», – заявил Матиос.

Как сообщалось ранее, в Украине начали расследование хищений в Вооруженных силах за 2004-2017 годы. В рамках следствия генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о том, как за четыре этапа в период с 1991-го по 2014 год разоружалась и приводилась в упадок украинская армия.

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