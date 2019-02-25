Гейзеры на Кальмиусе: В Донецке появился новый «аттракцион» (Видео). Новости

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Гейзеры на Кальмиусе: В Донецке появился новый «аттракцион» (Видео)

25.02.19 17:34dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке жители с интересом наблюдают, как возле берега Кльмиуса выделяется газ. Об этом пишут пользователи соцсетей

«На берегу нашего водохранилища Кальмиусского заметили с месяц назад выбросы газа какого-то. Прорубь небольшая была и пузырьки в ней. Попробовали поднести спичку  вспыхнуло пламя! Подумал снимавший блогер, что это выход метана  угольные шахты же у нас под Донецком, и там полно метана в угольных пластах. Приехавшие потом эксперты сослались на "сероводород" из ила... Теперь это как бы "аттракцион" у нас на Набережной», – пишет дончанин.

Ранее сообщалось, что в Донецка, на реке Кальмиус, заметно выделение газа, который горит, если к воде поднести спичку.

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