Гейзеры на Кальмиусе: В Донецке появился новый «аттракцион» (Видео). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке жители с интересом наблюдают, как возле берега Кльмиуса выделяется газ. Об этом пишут пользователи соцсетей

«На берегу нашего водохранилища Кальмиусского заметили с месяц назад выбросы газа какого-то. Прорубь небольшая была и пузырьки в ней. Попробовали поднести спичку – вспыхнуло пламя! Подумал снимавший блогер, что это выход метана – угольные шахты же у нас под Донецком, и там полно метана в угольных пластах. Приехавшие потом эксперты сослались на "сероводород" из ила... Теперь это как бы "аттракцион" у нас на Набережной», – пишет дончанин.

Ранее сообщалось, что в Донецка, на реке Кальмиус, заметно выделение газа, который горит, если к воде поднести спичку.