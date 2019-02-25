В «ДНР» озвучили свою версию смертельного ДТП с участием «полиции». Новости

В «ДНР» уверяют, что «сотрудники полиции» невиновны в смертельном ДТП, которое произошло 22 февраля на трассе «Донецк-Седово». Об этом говорится в видеосюжете «МВД ДНР», обнародованном сегодня, 25 февраля.

Отмечается, что в аварии погибли двое местных жителей 1999 и 2001 года рождения. «22 февраля текущего года на автомобильной дороге Донецк – Новоазовск – Седово действительно произошло ДТП с участием автомобилей "ВАЗ-2107" и Daewoo Lanos. Водитель двигавшегося со стороны Донецка в направлении Старобешево "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Daewoo, за рулем которого находился заместитель начальника МРЕО УГАИ МВД ДНР», – говорится в сообщении.

«В результате столкновения двое пассажиров "ВАЗ" скончались от полученных травм. Водитель и пассажир "семерки", а также находившийся за рулем Lanos майор полиции получили многочисленные телесные повреждения», – заявили в «полиции».

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области произошло ДТП, в котором погибли парни 16-ти и 19-ти лет, а также пострадал ребенок 13 лет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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