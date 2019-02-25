МВД Украины запустило онлайн-мониторинг нарушений на выборах (Видео). Новости

В Украине теперь каждый желающий может узнать о точном количестве нарушений избирательного законодательства на новом онлайн-сервисе – информационно-аналитическом портале «Выборы 2019», который запустило МВД. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 февраля, в ходе брифинга в Киеве заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
«К примеру, каждый, кто будет мониторить эту систему, сможет посмотреть общее количество нарушений в зависимости от статей УПК и Административного кодексов, ознакомиться с данными о зафиксированных событиях по дате и их процентном соотношении по городам и населенным пунктам, вплоть до избирательного участка, которых у нас в стране чуть более 29 тыс.», – сказал он.
«Сейчас имеем 1 892 правонарушения. Когда мы публикуем и говорим, что зарегистрировано 1 892 нарушения, открыто в ЕДР – 90, составлено протоколов – 94, то здесь каждый может зайти и посмотреть, о чем идет речь», – добавил Аваков.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.
В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинцев, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.
Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.
Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.
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