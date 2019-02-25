Согласования и пересогласования: В Славянске никак не достроят общежития для переселенцев (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) никак не закончат реконструкцию трех объектов, которые были предназначены, в том числе, для обеспечения жильем переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о состоянии реконструкций в ходе Форума громады рассказал заместитель городского головы Андрей Рубан.

Первый объект – общежитие по ул. Кольцевая, 2-а, ранее это 5-этажное здание было ведомственным общежитием ПАО «Славтяжмаш», сейчас находится в коммунальной собственности. Общая площадь – 4 743 кв. м, количество комнат – 216.

«Реконструкция финансируется за счет средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Общая сумма реконструкции этого коммунального общежития – 81 млн грн. Деньги – невозвратные, Европейского инвестиционного банка. Софинансирование города идет только на уровне разработки проектно-сметной документации. Она была сделана и уже откорректирована, потому что первоначально проект подавался еще в 2015 году», – сказал Рубан.

Отметим, что первый транш от ЕИБ в размере 48,8 млн грн поступил в апреле 2018 года, тогда же на сопровождение проекта из горбюджета было выделено 950 тыс. грн.

Заммэра рассказал, на какой сейчас стадии находится реализация этого проекта. «В декабре были опубликованы изменения к распоряжению Кабинета министров, в котором учтены изменения в сметной документации и изменен конечный бенефициар. У нас сначала планировалось, что бенефициаром (то есть тем лицом, которое непосредственно будет выполнять проект) будет ЖЭК № 4. Но, в связи с изменениями, было принято решение, что успешнее это сделает Управление жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому было предложено изменить бенефициара, и эти изменения мы получили», – пояснил Рубан.

По его словам, на данный момент по общежитию на ул. Кольцевой проводится согласование тендерной документации с Министерством регионального развития и строительства Украины и Министерством финансов. Также идет согласование нового четырехстороннего меморандума между двумя министерствами (финансов и минрегионов), Славянским городским советом и Управлением жилищно-коммунального хозяйства. «Как только эти документы пройдут все стадии согласования, мы непосредственно сможем приступить к объявлению тендера и поиску исполнителя данных работ», – сказал чиновник.

«На данный момент здание общежития непригодно для жилья, находится в неудовлетворительном состоянии. Причем силами местных жителей там уже проведен демонтаж всего, что только можно демонтировать: металлические и деревянные конструкции, окна. То есть у нас готовое здание для того, чтобы вложить в него 80 миллионов, реконструировать, наполнить его мебелью и оборудованием», – сказал Рубан.

Сейчас здание по ул. Кольцевая, 2-а выглядит следующим образом:

Следующие два объекта – уже скандально известные общежития по улице Вокзальная, 8 и по улице Светлодарская (бывш. Чубаря), 28-а, которые первоначально должны были быть отремонтировать за деньги Евросоюза. На капремонт общежития по ул. Вокзальная было предусмотрено 7,7 млн грн, по ул. Светлодарская – 7,1 млн грн. Грантовое соглашение на реализацию проекта «Жилье для переселенцев» между ЕС и Славянским городским советом было заключено весной 2015 года, а реальные строительные работы должны были начаться еще весной 2016 года, но в результате стартовали в 2017 году.

Однако за период реализации проекта в городе поменялась власть, проектно-сметная документация составлялась по ценам 2014-2015 гг., в стране изменился курс валют (ЕС же закладывал средства на проект в евро), и чиновники не смогли завершить работы по данным объектам. В итоге многомиллионный проект от Евросоюза закрыли.

«Их (данные два здания, – ред.), к сожалению, не удалось реализовать в рамках проекта жилье для переселенцев», – признал заместитель городского головы.

Изначально общежитие по ул. Светлодарской должны были сдать в эксплуатацию в сентябре 2016 года, затем представители Евросоюза продлили ремонтный период до 1 июня 2017 года. После выхода ЕС из проекта теперь завершить строительство планируют за областные средства. Сроки пока не называют. «По общежитию по улице Светлодарская, 28-а сейчас корректируется проект, и планируется за счет областного бюджета закончить строительство. У городского головы есть понимание в этом вопросе вместе с губернатором по поводу дальнейшей судьбы этого здания», – сказал Рубан.

Состояние реконструкции по ул. Светлодарская, 28-а

Общежитие по ул. Вокзальной первоначально планировали сдать в эксплуатацию и принять первых переселенцев в июне 2017 года. На данный момент дальнейшая судьба здания не определена. «По общежитию на улице Вокзальной, 8 есть нюанс, что первый этаж там не является коммунальной собственностью, полностью первый этаж – частная собственность», – отметил заммэра.

Состояние реконструкции по ул. Вокзальная, 8

Рубан добавил, что реконструкция трех объектов осуществляется не только для переселенцев. «У нас общежития делаются не только для переселенцев. У нас есть несколько категорий, для которых они могут быть востребованы. Есть молодые специалисты. Например, в отделе здравоохранения очень часто нам говорят, что для того, чтобы привлечь врачей, им необходимо давать жилье. В том числе и для врачей, которые переезжают сюда с временно неподконтрольных территорий», – уточнил он.

Также в реконструируемые здания планируют отселять людей из иных общежитий. «У нас есть общежития, которые находятся в очень плохом, мягко скажу, состоянии. Вполне возможно, можно будет людей переселить из тех общежитий, для того, чтобы их привести в порядок», – добавил заместитель городского головы.

«Думаю, что жилищных проблем у нас в городе более чем достаточно», – резюмировал Рубан.

Напомним, в Славянске на данный момент зарегистрировано 37 тыс. переселенцев. Также город заявил об участии в проекте по реконструкции еще одного, уже четвертого, общежития для переселенцев.

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