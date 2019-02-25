Взяли в заложники: Мэр Славянска сообщил о ситуации с погашение долгов по зарплате на заводе «Славолия». Новости

В Славянске (Донецкая обл.) сотрудники завода «Славолия» (сейчас – ООО «СФС-Трейд»), которые были уволены с предприятия без выплаты заработной платы, получили первые 100 тыс. грн задолженности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 февраля, сообщил Славянский городской голова Вадим Лях.

Как отмечалось, общая задолженность перед трудовым коллективом на начало февраля составляла 3 млн 300 тыс. грн. Директор ООО «СФС-Трейд» Константин Сокол заверял, что часть задолженности будет выплачена после продажи остатков некондиционного масла на сумму 500-600 тыс. грн.

«Из тех 500 тыс. грн, которые обещало руководство, – на пятницу [22 февраля] было выплачено 100 тыс. грн. Обещали, что до понедельника [25 февраля] они аккумулируют еще 100 тыс. грн для выплаты заработной платы», – рассказал Вадим Лях.

По словам мэра, со своей стороны горсовет направил письма в Государственную службу Украины по вопросам труда, «а также и остальным участникам, кто должен контролировать выполнение трудового законодательства». «Все эти письма взяты на контроль», – заверил Лях.

«Руководитель предприятия, можно сказать, "взят в заложники". Во-первых, по нарушению – если в течение двух месяцев, которые предполагает закон, не будет выплачиваться заработная плата, соответственно включится уголовная уже ответственность данного руководителя. Во-вторых, если деньги, которые поступают на счета сейчас от продажи определенного имущества не будут выплачены на заработную плату (а пойдут, например, на оплату электроэнергии), это будет расцениваться как нецелевое использование, что соответственно даст повод правоохранителям завести еще одно уголовное дело – по факту нецелевого использования», – отметил мэр.

Учитывая задержку в зарплате, городские власти помогут решить работникам предприятия и проблему несвоевременной оплаты коммунальных услуг. По словам Ляха, есть договоренность с руководителями КП «Славгорводоканал» и Славянским Управлением по газоснабжению и газификации. Городской голова предложил предоставить в эти службы списки работников, у которых есть задолженность.

«Людей волновал вопрос, не станет ли то, что они два месяца без средств и, соответственно, не могут оплачивать в полном объеме платежки по воде, по газу в частном секторе. Я их заверил, что никаких действий руководителями данных коммунальных предприятий производиться не будут, пока не решится вопрос с зарплатой. Есть такая договоренность с водоканалом, и также я связался с руководителем нашего горгаза. Он тоже заверил, что до наступления тепла никакие репрессивные меры в адрес работников предприятия, которые не смогли оплатить услуги, – тоже не будут делаться», – заверил Лях.

Он также сообщил, что ведутся переговоры о продаже завода, и что появился уже покупатель. «Появился покупатель данного предприятия. Назывались конкретный город и предприятие, которое сегодня ведет переговоры с банками о покупке данного предприятия. Это вселяет надежду, что целостный имущественный комплекс получит своего хозяина и, соответственно, деятельность данного предприятия будет возобновлена. Но более подробную информацию, как по покупателю так и по всему остальному, я прокомментирую позже, когда будет полная информация», – подытожил мэр.

Напомним, что ООО «СФС-Трейд» занимается переработкой семян масличных культур, производством масла подсолнечного, шрота подсолнечного. Но с декабря 2018 года завод не работает из-за того, что нет сырья. По словам директора ООО «СФС-Трейд» Константина Сокола, прежний собственник предприятия находится в спорных вопросах с банками, по инициативе которых блокирована работа завода. Поставщики и заказчики отказываются работать со «спорным» предприятием. В итоге – завод простаивает, зарплату платить нечем. Были уволены 285 человек, в штате осталось всего около 60 человек. Задолженность по зарплате достигла 3,3 млн грн.

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