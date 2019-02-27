ООН запускает новый проект помощи жителям прифронтового Донбасса. Новости

Дания, Швеция и Швейцария запустят новый проект стоимостью 15 млн долл. в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира на востоке Украины по содействию эффективного управления и социальной сплоченности на Донбассе. Об этом рассказал руководитель Программы ООН по восстановлению и построению мира на востоке Украины Виктор Мунтяну.

По его словам, сроки воплощения проекта – до 2022 года. «Он будет направлен на две проблемы, которые сейчас на востоке существуют. Во-первых, это вопросы, связанные с усилением роли местного самоуправления. С другой стороны, это проблемы, которые акцентируют наше внимание на вопросах безопасности и социального сплочения в сообществах на востоке Украины», – сказал он.

«Конфликт очень серьезно повлиял на повседневную жизнь людей в городах и селах Донецкой и Луганской областей. Он имеет свое влияние и на жизнь граждан Украины и на тех территориях, которые сейчас подконтрольны правительству Украины. Добавляет сложностей непростой процесс национальных реформ – и реформа децентрализации, и реформа здравоохранения», – продолжил Мунтяну.

Руководитель Программы ООН отметил, что проведение реформ в условиях вооруженного конфликта вызывает повышенное социальное напряжение. «Мы хотели бы направить нашу поддержку на усилении роли властей на местах – в объединенных территориальных громадах. Это новые формирования, но главное для нас – обеспечить, чтобы люди участвовали в принятии решений, чтобы они чувствовали частью своего сообщества, и что они могут влиять на то, каким будет их будущее… В момент, когда они принимают решения, мы стараемся эти решения финансово поддержать», – сообщил эксперт.

Он привел пример, что людей, живущих в зоне конфликта на Донбассе, в плане безопасности волнуют не только обстрелы, но и отсутствие уличного освещения, нехватка пешеходных переходов или своры бродячих собак: «Мы поддерживаем небольшими грантами и местных активистов, и организации гражданского общества. Мы поддерживаем и в процессе планирования, в процессе работы, и в плане предоставления каких-то консультаций, и финансовой помощью органы местной власти».

«Бюджет данного проекта составляет 15 млн долл. США. В следующие 4 года мы этим проектом охватим территорию 20 территориальных громад. В основном – это населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Это населенные пункты, которые наиболее подвержены военному конфликту. Там живут люди, которые больше всего страдают от того, что происходит», – рассказал руководитель ПРООН в Украине.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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