Донецк: Как сейчас выглядит Шахтерская площадь (Фото). Новости

Шахтерская площадь Донецка – одна из визитных карточек города, преимущественно из-за памятника «Слава шахтерскому труду!», который представляет собой скульптуру шахтера в полный рост, держащего в правой руке кусок каменного угля.
Площадь приобрела современный вид в начале 70-х годов прошлого столетия после переноса «горняка» на новое место, смещения трамвайной линии на улицу Молодых шахтеров, окончания строительства подземного путепровода и чуть позже – завершения строительства здания «ЮжНИИГипрогаза». В таком виде площадь просуществовала тридцать с небольшим лет.
Спустя время по периметру площади появлялись многоэтажные дома. Уже в начале века нынешнего выстроили несколько торгово-офисных высоток. А в 2005 году около института открылся Свято-Воскресенский храм. Но эти строения существенно не повлияли на конфигурацию Шахтерской площади.
Единственное потрясение Шахтерская получила после сноса Северного автовокзала и возведения на его месте 25-этажного бизнес-центра «Северный», который пытались достроить к началу Евро-2012. Проект не завершили и до 2014 года. Сейчас бизнес-центр – один из главных «недостроев» города.
С приходом «ДНР» на площади закрылись некоторые магазины, таковыми они стоят и до сих пор. Вместо офиса украинского мобильного оператора «Киевстар» – «республиканский» «Феникс». Уже 4 года «власти» никак не отремонтируют жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов 2015 года – что удручающе сказывается на внешнем виде площади.
В итоге, некогда шикарная визитка Донецка превратилась в обычную автомобильную развязку.
Как сегодня выглядит эта часть города – в фотографиях «Донецких новостей»:
Напомним, ранее демонстрировалась Шахтерская площадь периода 2015 и 2017 годов.
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