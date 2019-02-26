Сводка из зоны ООС за 25 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, в том числе трижды незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерию калибром 122 мм и минометы калибром 120 мм. Вследствие обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб и 1 получил ранения. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли украинские позиции:

из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов калибром 120 мм – в районе Лебединского;

из минометов калибром 120 мм – вблизи Водяного.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

из гранатометов различных систем – в районе Луганского;

из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия – вблизи Новотошковского;

из стрелкового оружия – в районе хутора Вольный (Золотое-4), Новоалександровки и Новгородского.

С начала текущих суток обстрелы позиций украинских войск не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня, общее количество примененных боеприпасов – 127 единиц. Обстрелам подверглись Горловка и поселок Доломитное; Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка; Донецкий аэропорт, поселок шахты "Трудовская" и село Жабичево в окрестностях Донецка; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и поселка Голубовское. Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ».