В Украине вооружение распродавали по цене металлолома, – Порошенко. Новости

Пять лет назад украинская армия была почти полностью уничтожена и разграблена, а Украина в НАТО – это гарантия безопасности нашего государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе своего выступления на оперативно-стратегическом сборе с руководящим составом ВСУ заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Пять лет прошло с начала российской агрессии против нашей страны. Пять лет, оплачивая высокую цену, Украина защищает суверенитет, территориальную целостность, свою независимость, свой цивилизационный выбор. За это время украинская армия получила большой опыт – знает, как, и есть чем давать отпор агрессору», – сказал он.

Президент отметил, что добровольцы и волонтеры одни из первых приняли участие в вооруженном конфликте на Донбассе. «Тогда искусственно ослабленную Украину российским стратегам казалось, что очень быстро принесут в жертву реваншистским имперским планам Москвы, существенно затормозив на пути евроатлантической интеграции», – заявил Порошенко.

По его словам, прошлое руководство Украины существенно ослабило военно-политический потенциал Украины. «Были и массовые сокращения личного состава ВСУ, и низкий уровень финансирования, и несколько волн хищений в армии, когда уничтожались целые военные части. Сотни боевых самолетов, самоходных гаубиц, танков, ракетных комплексов продавались чуть ли не по цене металлолома», – утверждает глава государства.

«Один из основных выводов, который мы все должны сделать из событий 5-летней давности, состоит в безусловном курсе нашей страны в НАТО и Европейский Союз. Соответствующие изменения приняла Верховная Рада Украины, были внесены изменения в Конституцию. Украина в НАТО – это гарантия нашей безопасности. точка. Никаких дискуссий быть не может», – подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось ранее, в Украине начали расследование хищений в Вооруженных силах за 2004-2017 годы. В рамках следствия генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал о том, как за четыре этапа в период с 1991-го по 2014 год разоружалась и приводилась в упадок украинская армия.

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