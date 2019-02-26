Россия не отказалась от вооруженного вторжения в Украину, – Порошенко. Новости

Россия наращивает свой военный потенциал вблизи украинских границ, в частности на Донбассе и в Крыму, но эти силы не имеют ничего общего с обороной, а предназначены для наступательных действий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе своего выступления на оперативно-стратегическом сборе с руководящим составом ВСУ заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Россия никоим образом не отказалась от возможности добиться своих целей в Украине вооруженным путем. Агрессор разворачивает новые военные формирования вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения», – сказал он.

По его словам, Россия наращивает военный потенциал на всех границах с Украиной, а также в Крыму и на Донбассе. «На юго-западном стратегическом направлении 8-я общевойсковая армия [РФ] осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – заявил Порошенко.

«Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты общей численностью свыше 30 тыс. военнослужащих», – подчеркнул президент.

Глава государства также заявил, что 5 лет назад украинская армия была почти полностью уничтожена и разграблена, а Украина в НАТО – это гарантия нашей безопасности.

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