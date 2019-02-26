Россия не отказалась от вооруженного вторжения в Украину, – Порошенко. Новости

Россия наращивает свой военный потенциал вблизи украинских границ, в частности на Донбассе и в Крыму, но эти силы не имеют ничего общего с обороной, а предназначены для наступательных действий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе своего выступления на оперативно-стратегическом сборе с руководящим составом ВСУ заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Россия никоим образом не отказалась от возможности добиться своих целей в Украине вооруженным путем. Агрессор разворачивает новые военные формирования вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения», – сказал он.
По его словам, Россия наращивает военный потенциал на всех границах с Украиной, а также в Крыму и на Донбассе. «На юго-западном стратегическом направлении 8-я общевойсковая армия [РФ] осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – заявил Порошенко.
«Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты общей численностью свыше 30 тыс. военнослужащих», – подчеркнул президент.
Глава государства также заявил, что 5 лет назад украинская армия была почти полностью уничтожена и разграблена, а Украина в НАТО – это гарантия нашей безопасности.
Читайте также:
- В Украине вооружение распродавали по цене металлолома, – Порошенко
- Тор и Куб: ВСУ испытывают модернизированные зенитно-ракетные комплексы (Видео)
- В штабе ООС сообщили о готовности ракетных войск и артиллерии (Видео)
- Небо под надежной охраной: В штабе ООС рассказали о войсках ПВО (Видео)
- Экс-главе Генштаба ВСУ предъявлены обвинения в госизмене в сговоре с Януковичем
- Членство в ЕС и НАТО или колония Москвы: Порошенко рассказал, что ждет Украину
- Экс-глава Генерального штаба ВСУ задержан по подозрению в государственной измене
- Развал ВСУ в 4 этапа: Луценко рассказал, как в Украине уничтожали армию
- Хищения в ВСУ: Комиссия будет расследовать ситуацию еще полгода
Комментарии