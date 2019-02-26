Волкер призвал Россию освободить украинских моряков. Новости

Агрессия России в Азово-Керченской акватории – незаконный акт, и США поддерживают в этом позицию Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе брифинга в Одессе заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Хочу подчеркнуть, Украина имеет все права перемещать свои корабли из одного украинского порта в другой украинский порт. С точки зрения международного права – Россия не имеет одностороннего права и претензий контролировать Азовское море или Керченский пролив. США поддерживают право Украины – право прохода через эти проливы», – сказал он.

«Очень важно уважать суверенитет Украины, потому что Украина имеет суверенитет на этой территории. Как отметил мой европейский коллега, мы не признаем нападение России на военные украинские корабли и их задержание. Это незаконный акт, и мы призывает Россию немедленно освободить украинских моряков. Мы хотим и стремимся к тому, чтобы такие инциденты не случались в будущем. Через коммуникации нужно обеспечить, чтобы корабли мирным путем могли проходить через Керченский пролив и направляться в порты в Азовском море», – заявил Волкер.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем. Действие военного положения завершилось 26 декабря.

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