Аппетиты России не ограничиваются только Украиной, – Порошенко. Новости

Россия ведет свою гибридную войну не только в отношении Украины, но и против Европы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе своего выступления на оперативно-стратегическом сборе с руководящим составом ВСУ заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничиваются только Украиной. Ее гибридная война имеет цель кардинально изменить весь политический ландшафт всей Европы, а некоторые планы распространяются и на глобальные изменения», – сказал он.

Глава государства отметил, что об этих угрозах он рассказывал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. «Ярким проявлением агрессивных намерений России, в частности в Азово-Черноморском регионе стал недавний акт агрессии против украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе», – напомнил Порошенко.

«В этих условиях постоянная подготовка ВСУ, их вооружение, оснащение, стратегические решения, которые принимаются в секторе безопасности, сейчас приобретают особый вес», – добавил президент.

Глава государства заявил, что 5 лет назад украинская армия была почти полностью уничтожена и разграблена, а Украина в НАТО – это гарантия нашей безопасности. Порошенко подчеркнул, что Россия наращивает свой военный потенциал вблизи украинских границ, в частности на Донбассе и в Крыму, но эти силы не имеют ничего общего с обороной, а предназначены для наступательных действий.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем. Действие военного положения завершилось 26 декабря.

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