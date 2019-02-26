Представитель омбудсмена посетил госшахты Донетчины, где бастуют горняки. Новости

По поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский сегодня, 26 февраля, утром прибыл на шахты «Новогродовская» и «Кураховская» ГП «Селидовуголь» (Донецкая обл.), где проходят протесты горняков. Об этом представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил на своей странице в Facebook.

«Из диспетчерской я переговорил с протестующими горняками, которые находятся под землей, провел рабочие встречи с руководством шахт и медицинскими работниками РПГ (реанимационно-противошоковой группы), которые входят в состав ВГСО (военизированного горноспасательного отряда). Медработники проинформировали меня, что здоровье горняков удовлетворительное, что подтверждают и данные в медицинских журналах, которые я проверил», – написал Лисянский.

«Протестующие горняки просили о содействии в восстановлении их права на достойный труд, а конкретно, способствовать погашению задолженности по заработной плате. По окончании визита я проинформировал омбудсмена Украины и центральный офис о сложившейся ситуации. Вместе с представителем Уполномоченного по защите социально-экономических прав Еленой Степаненко, уже осуществляем действия, направленные на защиту прав шахтеров. О результатах буду информировать», – добавил он.

Напомним, что 50 горняков шахты «1/3 Новогродовская» ГП «Селидовуголь» 18 февраля отказались приступать к работе. 20 февраля, четырех горняков, которые протестовали под землей, подняли на поверхность из-за ухудшения состояния здоровья. 21 февраля сообщалось, что состояние здоровья горняков продолжает ухудшаться. А 22 февраля, на пятый день акции протеста, под землей остались 17 горняков, всех остальных подняли на поверхность по состоянию здоровья. На 8-й день протеста под землей оставались 9 шахтеров.

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