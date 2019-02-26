Украина усиливает компоненты береговой обороны морей, – Порошенко. Новости

Сегодня в Украине есть армия, способная защитить украинскую землю, а реформирование ВСУ проходит с соблюдением стандартов НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе своего выступления на оперативно-стратегическом сборе с руководящим составом ВСУ заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сформирован ряд новых боевых бригад и военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях проведено наращивание соответствующих группировок войск. Усилена система противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск. Наконец, восстанавливаются Военно-морские силы», – сказал он.

«Мы усиливаем морской и артиллерийский компоненты береговой обороны, совершенствуем инфраструктуру базирования кораблей ВМС в портах Черного и Азовского морей. Подчеркиваю, что только в течение 2018 года в войска было поставлено более 3 тыс. единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тыс. ракет и боеприпасов, 2 тыс. единиц современного стрелкового оружия и антиснайперских комплексов», – заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что на вооружении украинской армии сегодня бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы «Корсар», «Стугна», «Барьер», а также новейшие пехотные огнеметы, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи.

«Предприятия военно-промышленного комплекса начали серийный выпуск модернизированных танков Т-64. Наконец, возобновлено производство бронетранспортеров БТР-3, БТР-4, которые хорошо себя зарекомендовали и очень хорошо известны в армии. Производство модернизированных боевых машин пехоты. Осуществляется модернизация отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Наконец мы добились, что они в полной мере поставлены в войска и используются в случае необходимости, а также демонстрируют высокую эффективность в районе операции Объединенных сил», – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в Украине продолжается оснащение воинских частей современным беспилотниками, как отечественного, так и иностранного производства.

«Проходит модернизация реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч". Завершилось испытание модернизированных зенитных ракетных комплексов "Куб" и "Тор", которые возвращаются в боевой состав подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск. Это даст возможность повысить потенциал как зенитных ракетных войск ВСУ, так и системы ПВО государства в целом», – отметил Порошенко.

Глава государства также заявил, что 5 лет назад украинская армия была почти полностью уничтожена и разграблена, а Украина в НАТО – это гарантия нашей безопасности.

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