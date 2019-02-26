В ВСУ сформируют штатные подразделения с новыми системами вооружения. Новости

В Украине сейчас испытание новых ракетных комплексов морского и сухопутного назначения, десантных катеров, модернизация самоходных гаубиц и артиллерийских систем находится на завершающем этапе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 февраля, в ходе своего выступления на оперативно-стратегическом сборе с руководящим составом ВСУ заявил президент Украины Петр Порошенко.
«Украина начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Ольхи". Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом, 2019 году», – сказал он.
«Повышение уровня обеспеченности наших войск беспилотными летательными аппаратами, системами артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы обеспечило существенное наращивание результативности нашей разведки. Кроме того, благодаря поддержке со стороны наших западных партнеров мы в рамках международной технической помощи получили значительное количество современных образцов вооружения, военной и специальной техники», – добавил Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что сегодня в Украине есть армия, способная защитить украинскую землю, а реформирование ВСУ проходит с соблюдением стандартов НАТО.
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