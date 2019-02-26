Ситуация в пунктах пропуска днем 26 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Алексей: «10:40. "Каргилл" – Марьинка: пять машин»;

Виктор: «11:09. "Каргилл" – пусто»;

Евгений: «12:32. "Каргилл": в Донецк 25 основная и 10 льготы»;

Виталий: «13:04. "Каргилл": в Курахово пусто»;

Александр: «14:20. Марьинка в Донецк: машин 70, почти до посадки. Давно такого не было».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «11:01. Новотроицк. В Донецк – на проверку, в Украину 40 основная 15 льгота. Еленовка в Донецк машин 50, причем перевозы, похоже, опять в общей очереди»;

Сергей: «12:14. Еленовка в Украину – машин 40. Льготы 3 шт. Пропускают очень хорошо».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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