Ожидаю очень низкий уровень явки на выборы на Донбассе, – Тука. Новости

В Украине по последним данным место голосования изменили около 30 тыс. человек, но это очень небольшая цифра даже для официально зарегистрированного числа переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.

«Это капля в море. Я ожидаю очень низкий уровень явки на выборы на территории Донецкой и Луганской областей. В 2014 году он составлял около 30% и 25% соответственно», – сказал он.

«Я не думаю, что в этом году явка будет больше, хотя хотелось бы очень надеяться на это», – добавил Тука.

По его мнению, профильный парламентский комитет отстранился от оценки законопроекта № 6240, который предусматривает ряд изменений относительно обеспечения избирательного права ВПЛ, в частности возможность голосовать на местных выборах.

«Примерно 2 недели назад профильный комитет рассмотрел этот законопроект и дал заключение. Но очень интересно – обычно вывод профильного комитета дается или "поддерживаем", или "поддерживаем с такими-то замечаниями". В этом случае замечаний не было, было просто предложение вынести в зал для голосования. Фактически, комитет, с моей точки зрения, самоустранился от оценки предложенных изменений», – считает замминистра МинВОТ.

«Верю ли я, что это голосование [по законопроекту № 6240] пройдет до парламентских выборов? Я должен откровенно сказать, что у меня таких оптимистических настроений нет», – добавил Тука.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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