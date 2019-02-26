Несколько кандидатов в президенты Украины вообще забыли о Донбассе, – аналитик. Новости

Общественники проанализировали предвыборные программы кандидатов в президенты Украины и выявили одну негативную тенденцию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал аналитик общественной организации «Комитет избирателей Украины» Денис Рыбачок.

«Есть у некоторых кандидатов упоминания в программах о внутренне перемещенных лицах. Очевидно, что это те кандидаты, которые рассматривают их прежде всего, как свой электорат, но есть другая негативная тенденция», – сказал он.

«8 из 44 кандидатов вообще забыли о Донбассе в своих программах. У них вы не найдете упоминания в их программах о Крыме, Донецкой и Луганской областях», – сообщил аналитик.

По его словам, объяснить это сложно. «Но факт неприятный и странный», – отмечает Рыбачок.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. До 7 марта включительно претенденты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента. 8 марта – последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.

В предварительный список избирателей по состоянию на 31.01.2019 включены 35 млн 582 тыс. 184 украинца, из всех регионов наибольшее их число представлено в Донецкой области. При этом 57% избирателей Донецкой и Луганской областей зарегистрированы за линией разграничения.

Переселенцы и жители неподконтрольной Украине территории также могут принять участие в голосовании. Для этого необходимо изменить адрес голосования, заранее (до 25 марта) обратившись в отдел Государственного реестра избирателей по месту вашего пребывания в день выборов или месту регистрации в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Переселенцы на собственном опыте констатируют, что данная процедура занимает не более 10-ти минут.

Проверить наличие своего имени в списке избирателей можно онлайн.

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