В Славянске: Мэр-«живодер» рассказал, как будут бороться с бездомными собаками. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) с приближением весны заговорили о проблеме бездомных собак и регулирования их численности, включая отлов и вывоз за пределы города. При этом городской голова Вадим Лях акцентировал, что, хоть общественники и называют его «живодером» за позицию в этом вопросе, тем не менее, окончательное решение – за громадой. Как передает корреспондент «Донецких новостей», свою позицию и предложения по компромиссному решению острого для города вопроса Вадим Лях озвучил сегодня, 26 февраля, на брифинге.

«У нас весна. Наши четвероногие друзья вывалили на улицу полным составом, полными "бандами". Понятно, что это вызывает негодование у наших жителей. В прошлом году работа в данном контексте была заблокирована нашими общественниками-зоозащитниками через суд. Общественность посчитала, что с ними не посоветовались в этом вопросе и, мол, власти приняли решение о принудительном отлове и вывозе животных за пределы города. Суд принял решение в пользу общественных организаций, в результате, блокировал дальнейшее выделение денег на эти нужды», – напомнил Лях.

По его словам, сейчас складывается аналогичная ситуация, которая может в скором времени иметь негативные последствия. «Есть два момента. Я 100% уверен (и это мое мнение, хотя оно вызывает негодование у любителей животных), что без принудительного отлова и вывоза с территории города за его пределы животных – проблему не решить. Это моя позиция. Наши любители животных считают, что надо просто проводить определенную работу по предотвращению размножения и отпускать этих животных на территорию города в "свободное плавание". Я уверен, что это будет катастрофа. Я уверен, что буквально еще год такой деятельности, и мы увидим, что количество чипованных собачек увеличится в разы. Но проблема с покусами и так далее чипами не решится», – отметил городской голова.

Мэр считает нужным провести еще один социологический опрос среди населения города. «Я считаю, что наши общественники очень сплочены идеей решения вопроса собак. Но не побоюсь сказать, что 70% населения Славянска все-таки негативно относятся к тому, что по городу бегают собаки, пусть даже чипованые. Но это мои слова. Поэтому с помощью СМИ, сайта горсовета и пр. мне хотелось бы провести такой опрос. В своем решении общественники неумолимы – возможна только стерилизация и все. Все остальное считается не гуманным методом», – сказал Лях.

В опросе местным жителям предлагается ответить на три вопроса:

Предложено два варианта исхода ситуации:

отлов – стерилизация – выпуск; бесповоротный отлов.

«Бесповоротный отлов» городской голова прокомментировал так: «Это когда наняли стороннюю организацию, которая просто отловила животных и вывезла их в питомник. Например, в Харьков, или другой город, где эти питомники находятся. И дальше судьба этих животных – это уже прерогатива данного предприятия или того коммунального учреждения, куда их вывезут».

Лях напомнил, что «бесповоротный отлов» в городе проводился на протяжении двух лет – весной и осенью из горбюджета выделялось по 200 тыс. грн, стоимость отлова и вывоза одной собаки в Харьковский питомник – 700 грн.

В этом году на данные цели заложено 100 тыс. грн. «Но это мало. Понимая, что есть гуманный метод – стерилизация, я сторонник идти двумя путями – выделения денег на стерилизацию животных, и второе, все-таки отлов агрессивных особей и вывоз их за пределы города в питомник», – пояснил градоначальник.

«Понимаю, что я в этом вопросе не популярен, потому что постоянно обо мне говорят – "живодер". В данной ситуации проще всего опустить руки и сказать – у нас общественники заблокировали вопрос, и я ничего не могу сделать. Они стерилизуют – и переложить ответственность на них. Я прекрасно понимаю, что и мои дети тоже гуляют по улице, идут со школы вечером, и какая-то собака может их укусить. А стерилизованная она либо нет – наверно, для родителей разницы нет», – поделился Вадим Лях.

Мэр добавил, что город при необходимости готов увеличить сумму дотаций на отлов до 500 тыс. грн. Также выделят и дополнительные средства, которые необходимы на стерилизацию – 150-200 тыс. грн.

«В городе создана рабочая группа по обращению с бездомными животными. Туда входит общественность, волонтеры и представители служб городского совета. У нас в бюджете сейчас заложено 100 тыс. грн не просто на отлов, а на процесс регулирования численности бездомных животных. Каким методом "регулирования" – будем решать все вместе с общественностью. Но когда мы предложили часть средств отправить на стерилизацию, а часть – на отлов, общественность была категорически против. То есть они рекомендовали нашему УЖКХ не заключать договор на отлов и вывоз собак. Поэтому сейчас мы специально начали опрос населения – опросник есть на сайте горсовета, по городу ходит молодежь опрашивает, также опросники размещены в различных ведомствах. Посмотрим на результаты, и решим», – проинформировала начальник отдела экологии и природных ресурсов Славянского горсовета Лариса Соловей.

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