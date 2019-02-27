Донецк – это Украина: Губернатор против переименования Донецкой области. Новости

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць прокомментировал петицию к президенту Украины, которой предлагают переименовать Донецкую область. Как передает корреспондент «Донецких новостей», свое мнение об этом сегодня, 27 февраля, он выразил в ходе пресс-конференции в Краматорске.

«Донецк – это Украина, поэтому остаемся мы Донецкой областью. Думаю, такого же мнения будет и президент Украины, который получит эту петицию», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в петиции к президенту Украины предлагают передать полномочия областного центра Мариуполю, а Донецкую область – переименовать. На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 19 февраля, собрала 245 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей остался 81 день.

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