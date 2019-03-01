Бесполезно бороться: В неподконтрольной Горловке жалуются на самогонщиков . Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) местные жители жалуются на продажу самогона, а также на бездействие «полиции» в данном вопросе. Об этом люди пишут в соцсетях.

Горловчане отмечают, что «полиция» штрафует тех, кто курит в общественных местах, при этом самогонные точки свободно функционируют по городу. «C курильщиками наши органы основательно взялись за борьбу, а вот что с точками самогона? Соседка гонит, вонь на весь подъезд, а управы на нее никакой: приедут-уедут, а на следующий день опять эти ароматы. Несправедливо как-то, если уже бороться, так со всем, а то бабушка-цветочек весь подъезд завоняла и алкашню местную споила», – пишет автор поста.

Жители Горловки отмечают, что случай – далеко не единичный, и считают, что у каждой самогонщицы есть «крыша» в «полиции ДНР»:

Светлана М.: «В Горловке за курение останавливают, но мест для курения нет. Пополняют бюджет. А на счет бабушки – она платит»;

Елена: «Ну так крыша есть у бабули»;

«Злая»: «Пчелы против меда? Так не будет»;

Ибрагим: «У нас тоже такое было, сначала полдня вони, потом всю ночь к ней ходят, ходят, в дверь к ней ломятся, в подъезде гадят, то выпрашивают, то требуют. В общем, соседка – жесть. Так вот, полиция тоже приезжала, самогонный аппаратик заберет, а она на утро новый волочет»;

Варя: «У меня в подъезде тож такая бабуля живет, божий одуванчик, а ее покупатели весь подъезд обгадили. И заявление писали, и мэру жаловались – ничего не помогает»;

Валерия: «Ой, с самогонщиками бесполезно бороться. Они как тараканы»;

Света: «Соседка всю войну спокойненько продает»;

Артем: «Самогонный бизнес уже давно тесно связан с участковым. Если не платить кому надо – лавочку прикроют очень быстро».

Также в соцсетях ведутся дискуссии о подобном виде заработка. В частности, некоторые горловчане встали на сторону торговки самогоном, объясняя, что для пожилого человека – это прибавка к мизерной пенсии. Иные с этим не согласны:

Владимир: «А если не варить его, то и вовсе можно с голоду крякнуть на старости лет»;

Светлана: «Бабуля – молоток! В нашем положении кто как может, так и зарабатывает. Выбора другого нет»;

Надежда: «Бабуля-молоток – это которая торгует свежими пирожками, домашними блинчиками, вязаными носочками или овощами с огорода. А бабуля, которая травит чьих-то отцов, мужей, братьев и сыновей каким-то варевом, от которой у них крыша едет – это старая мр**ь»;

Евгения: «В нашей народной республике вся экономика построена на зарабатывании на чужой беде. Полиции тоже хочется кушать, поэтому и не искореняют эти точки».

Как ранее заявлял первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин, в «ДНР» при всеобщем подорожании социальных товаров не подорожали ни алкоголь, ни сигареты, поэтому создается впечатление, что «власти» намеренно спаивают местных жителей.

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