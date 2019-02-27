Путин попадет «под каток»: Эксперт о противостоянии России и Запада. Новости

Запад всегда медленно принимал решения, но международная коалиция по противостоянию российской агрессии и поддержке Украины в Европе постепенно усиливается. Об этом заявил руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«То, что мы наблюдаем, свидетельствует о том, что линия сопротивления России со стороны Запада приобретает реальные очертания», – сказал он.

По его мнению, такие выводы можно сделать по итогам прошедшей в этом году Мюнхенской конференции по безопасности. «Немного разочаровало, что был традиционный для западных партнеров тренд: "Давайте дружить". То есть – давайте проводить деэскалацию, давайте не видеть тех вещей, которые очевидны, давайте продолжать строительство "Северного потока-2"», – комментирует Огрызко.

Эксперт отметил, что важным моментом на Мюнхенской конференции по безопасности было внимание к Украине лидера главы Европейской народной партии, которая является мощным политическим объединением в Европе.

«Это значит, что ситуация в их головах начинает меняться. Она еще не изменилась, поэтому говорить о завершенности антипутинской коалиции пока сейчас нельзя, но процесс пошел. Меня это позитивно вдохновляет, потому что Запад традиционно неповоротливый, чтобы принять решения, нужно долго думать, долго обсуждать, но, если решение уже принимается, тогда этот маховик набирает скорость, и остановить его практически невозможно. И, я думаю, что в итоге Путин попадет "под каток". Этот "каток" может оставить от России мокрое место», – считает руководитель Центра исследования России.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам радио «Новое время»

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