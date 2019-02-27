Со стороны «ЛНР» позиции ВСУ обстреливают под флагом морской пехоты РФ (Фото). Новости

На позициях украинских военных вблизи Крымского (Луганская обл.) не прекращаются обстрелы с позиций противника в неподконтрольном селе Желобок.

По словам бойцов ВСУ, поведение противника на этих участках фронта непредсказуемое – заметив движение на позициях украинских военных со стороны неподконтрольной Украине территории Луганщины начинают обстреливать соседний опорный пункт.

«Тут достаточно близко – наблюдение работает с обеих сторон. Информация, что идет охота за должностными лицами», – отмечает боец ВСУ Валентин.

На этом участке фронта на стороне «ЛНР» развивается флаг морской пехоты российской армии. «Здесь моря нет, поэтому естественно – это российские регулярные войска работают. По моему мнению, другого смысла у этого флага нет. Откуда они это все взяли? Это же им с неба не упало. В Донецкой и Луганской областях не было столько войск, сколько есть сейчас», – рассказал военнослужащий ВСУ Александр.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

В момент разговора позиции ВСУ попали под прицельный огонь противника. «Вы стали свидетелями того, как российские оккупационные войска ни с того ни с сего открыли провокационный огонь в сторону наших защитников. Причин для этого не было никаких», – говорит военнослужащий ВСУ Вячеслав.

Украинские военные вынуждены открывать ответный огонь. Перестрелка продолжалась около 20 минут. Подходы к опорному пункту тоже простреливаются.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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