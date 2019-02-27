Символ американской поддержки: Как выглядит эсминец «Дональд Кук» (Фото). Новости

Прибытие эсминца США «Дональд Кук» в Одессу спецпредставитель США Курт Волкер назвал символом американской поддержки, подчеркнув, что Америка не признает агрессию России в Керченском проливе, требует немедленного освобождения 24 украинских военнопленных моряков и захваченных РФ кораблей.

«Дональд Кук» – эскадренный миноносец четвертого поколения ВМС США. Его основное оружие – управляемые крылатые ракеты «Томагавк», способные нести ядерные заряды. На борту эсминца одновременно размещается 96 таких ракет.

«Этот мультифункциональный корабль может выполнять многоуровневые задания – это полный спектр морских операций, поддержка огня с суши и противоракетная оборона», – заявил капитан эсминца Мэтью Пауэл.

На носу корабля установлена артиллерийская установка калибра 127 мм, способная вести огонь каждые три секунды. Высокие волны точности выстрела эсминцу не помеха – прицел регулирует стабилизатор. Экипаж корабля – 300 человек.

Эсминец США «Дональд Кук» зашел в акваторию Черного моря 19 января. Он участвовал в учениях с турецкими союзниками. В порт Одессы военный корабль прибыл 25 февраля.

«Визит в Одессу – это прежде всего показатель преданности США народу Украины. Этот корабль находится здесь по приглашению украинского правительства. Это признание суверенности Украины и уважение ее территориальной целостности. США твердо поддерживают украинцев – я говорю это от имени президента США», – заявил Курт Волкер.

Эсминец США «Дональд Кук» покинет порт Одессы сегодня, 27 февраля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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