Сводка из зоны ООС за 26 февраля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 11 обстрелов украинских позиций, в том числе 9 раз незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов 4-ро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Помимо запрещенного «Минском» вооружения, НВФ вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстрелял украинские опорные пункты:

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Верхнеторецкого;

из минометов калибром 120 мм – вблизи Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали позиции подразделений Объединенных сил:

из минометов калибрами 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия – в районе Новолуганского;

из минометов калибром 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Попасной;

из минометов калибром 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Вольный (Золотое-4);

из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи Малинового;

из минометов калибром 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Лобачево;

из минометов калибром 82 мм – у Крымского.

Вследствие обстрелов 3-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

из минометов калибром 120 мм и ручных противотанковых гранатометов – в районе Водяного;

из стрелкового и снайперского оружия – вблизи Гнутово.

В результате обстрела один украинский военный был ранен.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военнослужащие за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 165 единиц. Обстрелам подверглись Донецкий аэропорт, поселки Старомихайловка и шахты "Трудовская", села Жабичево и Спартак, расположенные в окрестностях Донецка; село Васильевка под Ясиноватой; села Безыменное, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, вооружение БТР и БМП, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Желобок и Желтое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».