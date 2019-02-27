Программа «Доступные лекарства» будет расширена, – Гройсман. Новости

В Украине программа «Доступные лекарства» будет расширена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«На сегодняшний день 33 млн рецептов было выписано по этой программе. Что это значит – 33 млн раз украинцы обращались в аптеки по программе "Доступные лекарства", получали жизненно необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой, в зависимости от препарата», – сказал он.

«Эту программу нужно расширять. И самый большой вызов на сегодня в том, чтобы донести "Доступные лекарства" до самого небольшого села в Украине: и система доставки этих лекарств, и система заказа должны быть усовершенствованы, а перечень лекарств должен быть расширен», – заявил Гройсман.

Премьер-министр напомнил, что администрировать программу «Доступные лекарства» с 1 апреля 2019 года будет Национальная служба здоровья Украины. «Она обеспечит экс-территориальность. Речь о том, что, где бы вы ни жили, если у вас есть электронный рецепт, вы можете в любом уголке Украины получить эти лекарства, и за вас государство заплатит», – подчеркнул глава правительства.

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