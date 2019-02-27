Рева напомнил средний размер повышения пенсий с 1 марта . Новости

В Украине с 1 марта начнется автоматический перерасчет пенсий по четкой формуле на основе 50% роста средней зарплаты и 50% инфляции, которая была заложена еще в октябре 2017 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе заседания правительства рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«С 1 января 2019 года минимальная пенсия для тех лиц, которые достигли возраста 65 лет и имеют страховой стаж для мужчин 35 лет, для женщин – 30 лет, была увеличена на 159 грн», – сказал он.

По его словам, к 1 марта готовится общая индексация пенсий по формуле на основе 50% роста средней зарплаты и 50% инфляции. «Коэффициент увеличения показателя средней заработной платы, с которой оплачены страховые взносы, и который учитывается при начислении пенсии, составляет 1,17. Откуда он взялся – показатель роста потребительских цен в 2018 году составил 9,8% и показатель роста средней заработной платы составил 24,5%», – отметил Рева.

«При проведении ежегодной индексации с 1 марта 2019 года пенсии автоматически будут пересчитаны для 10 млн 200 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 грн. Для сравнения – в октябре 2017 года было 561 грн, сейчас – 255 грн. Опять же – эта цифра не является одинаковой для всех. Она будет дифференцированной, исходя из формулы, которая есть», – сообщил министр социальной политики Украины.

Он напомнил, что 8 млн 100 тыс. украинцев с 1 марта получат повышение к пенсии в размере не менее 100 грн.

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