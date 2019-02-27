В «ЛНР»: Двое парней ограбили женщину и ребенка в Луганске (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске 25 февраля женщина заявила в «полицию», что в 13:30 в этот день в подъезде дома двое неизвестных парней отобрали золотые серьги у ее 6-летней дочери. Спустя два часа поступило заявление об еще одном разбое. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».
Отмечается, что подозреваемые в разбойных нападениях были задержаны 26 февраля на съемной квартире. Днем ранее, до ограбления ребенка, они напали на 19-летнюю девушку, у которой, угрожая пистолетом, отобрали мобильный телефон.
Фото: скриншот видео YouTube
Как пояснил один из задержанных, ограбления совершали на квартале «Молодежный». «Угрожали [девушке] пневматическим пистолетом. Угроз [ребенку] не было, просто грубым голосом сказал», – утверждает он.
Фото: скриншот видео YouTube
Мужчины по фактам разбоя и грабежа дали признательные показания.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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