В «ЛНР»: Двое парней ограбили женщину и ребенка в Луганске (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске 25 февраля женщина заявила в «полицию», что в 13:30 в этот день в подъезде дома двое неизвестных парней отобрали золотые серьги у ее 6-летней дочери. Спустя два часа поступило заявление об еще одном разбое. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что подозреваемые в разбойных нападениях были задержаны 26 февраля на съемной квартире. Днем ранее, до ограбления ребенка, они напали на 19-летнюю девушку, у которой, угрожая пистолетом, отобрали мобильный телефон.

Фото: скриншот видео YouTube

Как пояснил один из задержанных, ограбления совершали на квартале «Молодежный». «Угрожали [девушке] пневматическим пистолетом. Угроз [ребенку] не было, просто грубым голосом сказал», – утверждает он.

Фото: скриншот видео YouTube

Мужчины по фактам разбоя и грабежа дали признательные показания.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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