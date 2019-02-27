На Донбассе у России прошло все не так, как в Крыму, – Волкер. Новости

Международное сообщество 5 лет назад слишком медленно отреагировало на аннексию Крыма и начало вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе Международного форума к пятилетию оккупации Крыма в Киеве заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

«5 лет и неделю назад мы все увидели тех "зеленых человечков" – специальные подразделения РФ, которые провели операцию по отделению Крыма от Украины. За несколько недель России удалось аннексировать территорию Крыма», – сказал он.

По его словам, и США, и Европа, и НАТО в момент захвата Крыма действовали слишком медленно. «Мы просто не верили в то, что видели, и реагировали не так быстро, как надо было. Россия достаточно быстро признала сам факт, так как даже выдала некоторым медали, в которых была указана так называемая "дата освобождения Крыма"», – отметил Волкер.

«Через несколько месяцев позже подобная операция начала разворачиваться на востоке Украины – те же самые "зеленые человечки", те же самые действия. Правда, на этот раз не так все чисто прошло, как надеялись россияне. Украинцы оказали сопротивление. Несмотря на то, что конфликт продолжается, он сейчас не распространяется на другие территории Украины», – добавил спецпредставитель США по вопросам Украины.

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