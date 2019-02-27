Ситуация в пунктах пропуска днем 27 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 27 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Анатолий: «11:07. Горловка. 80 машин, на МВД никого»;

Анатолий: «14:09. Горловка .15:00 (по местному времени, – ред.) запустили всех, было 30 машин»;

Светлана: «14:22. Из Горловки в Бахмут. На милиции никого, перед паспортным 50 машин. Перед "нулевым" украинским 50 машин и перевозчики в два ряда мешают проезду. Пеших почти полная сетка. На 13:15».

КПВВ «Марьинка»:

Katrin: «11:16. "Каргилл" в сторону Курахово. Очередь была до спуска. Льготы мало. Запускают по 10 машин раз в полчаса. Неожиданная очередь на "нулевом" Украины»;

Вячеслав: «11:34. "Каргилл" в сторну Курахово. 30 основной. 10 льготы»;

Владимир: «14:07. "Каргилл" выезд из Донецка, в 13:00 машин 30-40, мало как никогда».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «10:15. Еленовка – 55 общая, 6 льгота»;

Максим: «10:52. Еленовка в сторону Мариуполя машин 10-15 общая, льготы нет».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «10:55. В Октябре в Мариуполь около 30 машин. Проехали меньше, чем за час»;

«Администратор»: «11:17. В Октябре в Донецк 3 машины. В Пищевике в Мариуполь около 20 машин сейчас».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Читайте также: