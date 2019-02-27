США действовали решительнее, чем Европа: Волкер о конфликте на Донбассе. Новости

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Россия предприняла вторую попытку аннексировать территорию Украины после Крыма и США действовали более решительнее, чем Европа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе Международного форума к пятилетию оккупации Крыма в Киеве заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
«В обоих случаях мы ввели санкции в ответ на российскую агрессию. В обоих случаях мы очень четко заявили о своей позиции непринятия российской агрессии против Украины. Мы оказывали полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и помогали Украине другими способами», – сказал он.
«Европейский Союз предоставил финансовые ресурсы. Международный валютный фонд также помог Украине – 2,9 млрд долл. США также помогли Украине. Мы усилили санкции, мы сняли запрет на продажу летальных видов вооружений, чтобы Украина могла вооружиться, как нужно. Все это свидетельствует о поддержке США, трансатлантической поддержке», – добавил Волкер.
Спецпредставитель США по вопросам Украины также признал, что Запад медленно отреагировал на аннексию Крыма.
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