Президент Украины 1 марта посетит Донецкую область. Новости

Президент Украины Петр Порошенко 1 марта посетит Донецкую область, где примет участие в презентации стратегии развития региона. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе пресс-конференции в Краматорске заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«1 марта у нас состоится Совет регионального развития в Донецкой области. В нем планируется участие президента Украины Петра Порошенко», – сказал он.

По его словам, в плане регионального развития Донетчины есть, чем похвалиться. «У нас разработана четкая стратегия дальнейшего развития Донецкой области. Очень приятно, что к этой работе присоединились объединенные территориальные громады, мэры городов, руководители районных государственных администраций. Каждая громада имела возможность высказать свои пожелания по тому или иному направлению», – заявил Куць.

Он отметил, что почти все города Донецкой области принимают участие в разработке стратегии развития региона, которая готовится к реализации до 2021 года: «В целом мы планируем нашу дальнейшую стратегию до 2027 года», – сообщил губернатор Донетчины.

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