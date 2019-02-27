США надеются, что Россия начнет серьезную дискуссию по Донбассу, – Волкер. Новости

США продолжат оказывать поддержку Украине в борьбе против российской агрессии, пока территориальная целостность нашей страны не будет восстановлена. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе Международного форума к пятилетию оккупации Крыма в Киеве заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
«Мы и дальше заинтересованы в ведении переговоров с Российской Федерацией относительно восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности. Пока что речь идет о Донбассе, хотя Россия до сих пор не заявила о своей заинтересованности в решении этого вопроса», – сказал он.
«Но мы надеемся, что это когда-то произойдет – Россия начнет серьезную дискуссию о прекращении агрессии и на востоке, и мы увидим, что гуманитарная ситуация улучшилась, а территориальные границы Украины будут восстановлены. Мы будем оказывать Украине поддержку до тех пор, пока это не произойдет», – заявил Волкер.
Спецпредставитель США по вопросам Украины признал, что Запад медленно отреагировал на аннексию Крыма. При этом он отметил, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе, когда Россия предприняла вторую попытку аннексировать территорию Украины после Крыма, США действовали более решительнее, чем Европа.
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