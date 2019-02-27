Если не одумаются: Куць о последствиях «национализации» компании «Вода Донбасса». Новости

В «ДНР» продолжают пытаться «национализировать» компанию «Вода Донбасса», которая обеспечивает водоснабжение Донецкой области по обе стороны линии разграничения, но у украинских властей есть план по автономии поставок воды. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе пресс-конференции в Краматорске заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Что касается компании "Вода Донбасса", действительно, существует проблема с водоснабжением. Специфика водоснабжения Донецкой области связана с тем, что мы воду начинаем поставлять с подконтрольной на неподконтрольную, а потом она снова спускается к нам вниз на подконтрольную территорию. Это касается Волновахи и Мариуполя», – сказал он.

По его словам, проблема с компанией «Вода Донбасса» на неподконтрольной Украине территории достаточно сложная. «Они пытаются "национализировать" предприятие. Мы оказываем этому сопротивление, в том числе и на международном уровне, заявляем об этом. Как только "Вода Донбасса" перестанет быть украинской компанией, критическая ситуация с водоснабжением на неподконтрольную территорию будет 100%. Мы же, на подконтрольной украинским властям территории, сможем автономно просуществовать в районе 8-9 месяцев», – заявил Куць.

«Но мы уже начали разработку проектов по автономному водоснабжению, независимому от неподконтрольных территорий. И я думаю, в кратчайшие сроки эту проблему сможем решить, если такая необходимость будет, если они не одумаются на неподконтрольной территории, а россияне, как кураторы, не угомонят своих марионеток», – добавил губернатор Донетчины.

Как сообщалось ранее, Франция выделит кредит в сумме 64 млн евро для улучшения водоснабжения Мариуполя сроком на 30 лет с 10-летним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых. Сейчас в Мариуполе качество воды очень низкое и в разы имеет отклонения от нормативов.

В рамках совместного с Францией проекта в Мариуполе будут построены фильтровальные станции, водозаборы, специалисты обновят устаревшие сети и введут новые формы управления водными ресурсами города. Глава МинВОТ Вадим Черныш сообщил, что увидеть первые результаты благодаря проекту по улучшению водоснабжения Мариуполя можно будет через 4-5 лет, мэр Мариуполя надеется, что через 3 года.

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