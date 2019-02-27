Перинатальные центры в Мариуполе и Краматорске: Как решают проблемы с медициной. Новости

В Краматорске планируют построить новый перинатальный центр, а в Мариуполе заканчивают ремонт такого центра. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Одна из главных проблем – не существует современного перинатального центра. Сейчас в Краматорске мы эту проблему решаем. Мы с помощью Краматорского городского совета забрали у них на баланс облгосадминистрации больницу №1, родильное отделение. Сейчас начинаем закупать туда оборудование, чтобы оно уже начало работать. Существует проектная документация на его ремонт», – сказал он.

По его словам, ремонт в родильном отделении в Краматорске начнут делать параллельно с закупкой оборудования, чтобы отделение не прекращало свою работу. «В Краматорске мы планируем построить больницу с нуля больницу третьего уровня. Мы объявили тендер на проектирование такой больницы. Стоимость проекта по сметной документации около 27 млн грн, но это сложный проект, там много медицинских нюансов – и с лифтами, и с перемещением, и с доступностью», – рассказал Куць.

«Я надеюсь, этот проект появится у нас летом. Потом будем искать на него деньги, потому что мы понимаем, что стоимость такой больницы будет примерно 0,5 млрд грн», – добавил губернатор Донетчины.

Он отметил, что под перинатальный центр в Мариуполе ремонтируется городская больница №2, которая продолжает работать: «К сожалению, возникли проблемы с оборудованием, потому что оно – специфическое. Оно приехало только в конце января – в начале февраля. И мы не запустили операционные в больнице №2, но должны их запустить через 2 недели. Это 6 современных операционных».

Читайте также: