Коррупционные схемы: Куць пояснил, почему на Донетчине нет пакетов малыша. Новости

В Донецкой области «пакеты малыша» не появятся, пока не будут устранены коррупционные риски. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 27 февраля, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Мы – не особенные, мы – осторожные. В настоящее время в Донецкую область поступил запрос от Государственного бюро расследований, а параллельно – от НАБУ. Нас попросили предоставить перечень документов, которые мы подписали по договору о предоставлении "пакетов малыша". Мы ответили, что мы не подписывали такие документы», – сказал он.

«Существует уголовное производство по статье о превышении власти и служебных полномочий, еще и, кажется, тяжкая статья ч. 4 в отношении руководителей правительства и других, кто подписывал договоры о поставках "пакетов малыша". Мы предупреждали, что там были определенные коррупционные схемы – в тех договорах было конкретно указано конкретное предприятие, которое должно их поставлять», – заявил Куць.

По его словам, власти Донецкой области были против таких договоров, поэтому не подписали их. «Мы предлагали [центральным властям]: или вы сами проводите тендер, а нам отдаете "пакеты малышей", мы будем их раздавать, или дайте нам возможность самостоятельно и прозрачно провести тендер», – рассказал губернатор Донетчины.

«Они настаивали на другом, мы отказались. Последствия мы сейчас видим. Пока существует уголовное производство, пока есть такие запросы, я подписывать это не буду. Я подставлять сотрудников департамента социальной защиты просто не буду», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. Но в Донецкой области, в том числе, в Мариуполе, «бебибоксы» до сих пор не выдают.

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